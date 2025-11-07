Raubtiere Abschüsse von Wölfen sollen leichter werden

Überprüfung nach fünf Jahren

"Der Wolf darf bleiben. Es geht nicht darum, den Wolf wieder zu vertreiben, sondern um gangbare Wege, friedlich mit ihm zu leben", betonte Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD). "Ein perfekter Herdenschutz ist nicht immer möglich und es gibt einzelne Wölfe, die Probleme bereiten. Daher dürfen Problemwölfe künftig bejagt werden." Alle fünf Jahre solle überprüft werden, ob die Konflikte mit dem Wolf mit den geplanten neuen Vorgaben entschärft werden könnten.