Raubkunst Blume will in Sachen Restitution "keine Zeit mehr verlieren"

München (dpa/lby) - Kritiker haben den Freistaat Bayern bei der Rückgabe von NS-Raubkunst eher für einen Bremser gehalten - jetzt will Kunstminister Markus Blume (CSU) aufs Gas drücken. "Wir dürfen in Sachen Restitution keine Zeit mehr verlieren", sagte er der Deutschen Presse-Agentur vor seinem Bericht in einer gemeinsamen Sitzung des Haushaltsausschusses und des Ausschusses für Wissenschaft und Kunst im bayerischen Landtag. "Unser Anspruch: Die Schiedsgerichte sollen noch im Jahr 2025 mit ihrer Arbeit beginnen können."