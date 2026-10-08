Raubkatzen-Suche Streift ein Puma durch Oberbayern? Was bisher bekannt ist

Was bedeutet das für die Menschen in der Region?

Die Bevölkerung wurde vom Landratsamt aufgerufen, Vorsicht walten zu lassen. Wer das Tier sehe oder andere Erkenntnisse über den Aufenthaltsort habe, soll sich sofort bei der Polizei in Erding melden. Die Menschen in der Region wurden aufgerufen, Hunde nicht frei laufen zu lassen. "Und lassen Sie kleine Kinder nicht unbeaufsichtigt spielen", teilte das Landratsamt auf Facebook mit.

Der Vorsitzende des Kreisjagdverbands, Thomas Schreder, riet dazu, Ruhe zu bewahren: "Panik ist sicher nicht angebracht." Falls es sich wirklich um einen Puma handle, sei das aber "eben auch kein ungefährliches Tier". Wer seinen Hund ohne Leine in dem Gebiet laufen lasse, provoziere möglicherweise "das, was wir nicht wollen - einen Konflikt". Daher sollten Hundebesitzer ihre Tiere angeleint lassen.

"Bitte nicht aktiv nach dem Tier suchen und stattdessen die Behörden ihre Arbeit machen lassen", sagte Schreder zudem. "Nachts würde ich das Gebiet auch für Spaziergänge erst mal eher meiden."