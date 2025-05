Dem Kompetenzzentrum Wolf, Biber, Luchs (KWBL) am Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie, Naturschutz und Forsten wurde in dieser Woche mehrfach die Sichtung eines Luchses bei Eisfeld gemeldet. Der Luchs sei wiederholt während des Tages und in Ortsnähe gesichtet worden, heißt es in einer Meldung aus dem Ministerium. Bei dem Tier handelt es sich nach Einschätzung der Experten um ein Jungtier, vermutlich um einen jungen Luchs auf der Suche nach einem eigenen Revier. Nach Einschätzung einiger Beobachter sei der Luchs möglicherweise in einem schlechten Ernährungszustand.