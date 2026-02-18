Raub nach Faschingsumzug: Unbekannte in Kostüm überfallen 17-Jährigen

Die Kriminalpolizeiinspektion übernahm die Ermittlungen und sucht nach einer Gruppe von drei bis vier Beteiligten. Ein Detail sticht dabei hervor: Einer der Täter soll ein Bundeswehr-Kostüm getragen und blonde Haare haben. Zudem soll bei der Tatausführung ein jüngeres blondes Mädchen anwesend gewesen sein. Ob und wie sie an dem Überfall beteiligt war, ist derzeit noch unklar.