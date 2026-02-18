Raub nach Faschingsumzug: Unbekannte in Kostüm überfallen 17-Jährigen

Pfeffenhausen (dpa/lby) - Ein Jugendlicher ist nach dem traditionellen Faschingsumzug im niederbayerischen Pfeffenhausen (Landkreis Landshut) überfallen worden. Die Täter erbeuteten Bargeld, wie die Polizei mitteilte.
Das bunte Treiben nimmt ein jähes Ende: In Pfeffenhausen wird ein 17-Jähriger nach dem Faschingsumzug von einer Gruppe bedrängt und beraubt. Die Täterbeschreibung enthält ein markantes Detail.
Der Vorfall ereignete sich in der Nähe der Kirche St. Martin. Der 17-Jährige habe dort seine Notdurft verrichtet, als er unvermittelt von hinten gepackt und festgehalten worden sei. Währenddessen hätten zwei weitere Personen ihn nach seinem Geldbeutel durchsucht.
Den bisherigen Erkenntnissen zufolge entwendeten die Unbekannten einen höheren dreistelligen Bargeldbetrag und flüchteten anschließend. Das Opfer blieb laut Polizei körperlich unverletzt.
Die Kriminalpolizeiinspektion übernahm die Ermittlungen und sucht nach einer Gruppe von drei bis vier Beteiligten. Ein Detail sticht dabei hervor: Einer der Täter soll ein Bundeswehr-Kostüm getragen und blonde Haare haben. Zudem soll bei der Tatausführung ein jüngeres blondes Mädchen anwesend gewesen sein. Ob und wie sie an dem Überfall beteiligt war, ist derzeit noch unklar.