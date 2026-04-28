Wolfgang Raßbach ist verärgert. Auf seinem Gewerbegrundstück Am Grieß in Wernshausen beobachtet er seit Monaten Laufgänge und Löcher im Boden. Es seien Ratten, ist er sich sicher, und er hat auch eine Vermutung, woher sie kommen: vom benachbarten Grundstück der Schmalkalder Stadtreinigung (SSR), wo das Unternehmen unter anderem Container, Mülltonnen, Glasabfall sowie Papier und Pappe lagert.