Zunächst schien am Montagabend alles normal im Sitzungsraum im Mehrzweckgebäude in Obermaßfeld-Grimmenthal – hier fand die letzte Tagung des Gemeinderates in diesem Jahr statt. Die üblichen Formalien standen zu Beginn an – Bürgermeister Martin Hofmann begrüßte Ratsmitglieder, Verwaltungsmitarbeiter und Gäste. Aufgrund von krankheits- und urlaubsbedingten Ausfällen in der Verwaltung der VG Dolmar-Salzbrücke sei die Einladung recht knapp zugestellt worden, erläuterte das Ortsoberhaupt beim Tagesordnungspunkt „form- und fristgerechte Einladung“ und bat dafür um Verständnis.