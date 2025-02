Der Wasunger Stadtrat hat in der vergangenen Woche in Rahmen einer Sondersitzung die Anpassung der Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in den insgesamt fünf Tagesstätten beschlossen. Diese befinden sich in Wasungen sowie in den Ortsteilen Metzels, Unterkatz, Oepfershausen und Hümpfershausen. Hümpfershausen ist die Kindertagesstätte, die per Zweckvereinbarung von der Nachbargemeinde Friedelshausen mit genutzt und entsprechend mit finanziert wird. Insofern hat die von der Stadt getroffenen Entscheidung auch Auswirkungen auf die Vorderrhöngemeinde. Auf der Tagesordnung der Friedelshäuser Ratssitzung am Montagabend stand deshalb eine Beschlussvorlage, die sich mit der Gewährung eines Zuschusses für Eltern befasste. Diesen sollten jene Familien bekommen, die ihren Nachwuchs in diese Einrichtung bringen.