Um die Zukunft des Ilmenauer Ratskellers sorgt sich Felix Rocktäschel. Er hatte im Wirtschaftsausschuss nachgefragt, wie es um die Immobilie stehe und ob nicht auch andere Nutzungen denkbar wären. „Wäre es nicht denkbar, dass man sich in die Räume einmieten könnte für Versammlungen, Lesungen oder private Feiern?“, wollte er wissen. Es wäre schade, wenn dieses historisch wichtige Gebäude nicht genutzt werde, fügte er hinzu.