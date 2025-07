Gut 500 Starter nehmen am Sonntag den mehr als zwölf Kilometer langen Hindernislauf in und um Schleusingen unter ihre Füße (wir berichteten). Nachdem sie – vom Marktplatz kommend – unterhalb der Bertholdsburg die Suhler Straße queren und dann Am Langen Teich Richtung Nordosten traben, erwartet sie kurz vor der Kurhausstraße eine Überraschung: Helferin Antje Rottmann steht mitten auf der Straße und weist die „Ratten“ ein. „Bitte jetzt links abbiegen!“ Viele trauen ihren Augen nicht. Der Weg führt sie geradewegs durch den Autoschalter einer Schnellimbisskette. Sie alle wissen es aber genauer: Das ist der McDrive.