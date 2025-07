„Wir haben versucht, an alles zu denken“, wird Benjamin Möhring auch am Sonntag, 27. Juli, dieses Stoßgebet gen Himmel schicken. 13.30 Uhr ist dann aber Schluss mit dem Glauben an Übernatürliches. Dann werden er sowie knapp 500 weitere Teilnehmer den sogenannten Rats Run in Schleusingen unter die Füße nehmen. Zuerst die Leistungsstärksten der deutschlandweit ausgetragenen Hindernislauf-Serie (rats-runners.de) sowie die Schnellsten bei der Online-Anmeldung. Dann folgen – jeweils mit vier Minuten Abstand – fünf weitere Startgruppen – schön gemixt mit „echten“ Hindernisläufern, mit Frauen, mit Männern, mit Kindern. Start und Ziel ist der Platz vor der Henneberghalle der Burgstadt. Schon dort beginnt ein quälender, scheinbar ewig dauernder Weg – kreuz und quer durch sowie rund um Schleusingen.