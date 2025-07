„Darf ich Sie umarmen“, meint der schlammverschmierte, pitschnasse Thomas Staab, nachdem er aus dem großen Müllcontainer kriecht, der mit dunkler Matschbrühe gefüllt ist. Der Haßfurter trägt voller Stolz eine Irokesen-Frisur, obwohl er eigentlich wie ein Häufchen Unglück saft- und kraftlos zusammenbrechen müsste. Tut er aber nicht; er kämpft weiter. Er und seine 13 Mitstreiter der „Extreme Arts Academy“ rocken am Sonntag gemeinsam den mehr als 12 000 Meter langen Hindernisparcours in und um Schleusingen, meistern beispielsweise auch die „Rattenröhre“, fallen gemeinsam auf dem Marktplatz der Burgstadt ein, erklimmen die meterhohen Heuballen, quetschen sich – schön der Reihe nach – durch den ausgemusterten Opel Corsa und quälen sich dabei immer wieder. „Ich finde das so cool. Es ist halt alles richtig schön dreckig“, meint Staab, der nach dem letzten Hindernis auf dem Marktplatz kurz Luft holt, auf seine Braveheart-Schlachtenschläger wartet und dann den Weg zur Bertholdsburg in Angriff nimmt. „Mir nach“, schreit er.