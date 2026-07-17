„Es ist weiterhin eine Herausforderung“, verrät Benjamin Möhring vom Schleusinger Rassegeflügelzuchtverein (RGZV) Henneberger Land 1896, dem einzigen Ausrichter des Rats Runs in den neuen Bundesländern. Dieser wird am Sonntag, 26. Juli, nun schon zum sechsten Mal in der Burgstadt ausgetragen und ist erneut voll gespickt mit neuen Hindernissen, also echten „Gemeinheiten“ für die Starter. Nichts ist dabei zur Gewohnheit geworden für die neunköpfige Organisationscrew – dem „harten Kern“ (Möhring) – und die vielen, vielen Helfer am Veranstaltungstag.