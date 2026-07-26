Die Sonne brennt vom Himmel, die Strecke ist vorbereitet – und trotzdem wissen die rund 500 Starter am Sonntag in Schleusingen genau, worauf sie sich einlassen. Beim sechsten Rats Run warten auf die Teilnehmer nicht nur mehr als zwölf Kilometer durch und um die Burgstadt, sondern auch zahlreiche Hindernisse, die ihnen unterwegs alles abverlangen. Klettern, Kriechen, Balancieren und Durchbeißen sind gefragt, bevor das Ziel für die Teilnehmer wieder in Sicht kommt.