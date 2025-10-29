Über 110 Jahre steht sie bereits im Bad Salzunger Rathenaupark, nun wurde der alten Dame eine besondere Aufmerksamkeit zuteil. Die Rotbuche, lateinisch Fagus sylvatica, wurde 1913 am Rand des Parks gepflanzt und hat seitdem so einiges an Höhe und Umfang zulegt. Seit Kurzem gibt es für sie sogar eine Baumpatenschaft. Anlässlich des 80-jährigen Jubiläums der Volkssolidarität hat der Kreisverband Schmalkalden-Meiningen die Pflegschaft dieser altehrwürdigen Rotbuche übernommen.