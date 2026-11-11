Bereits um 11.06 Uhr besetzten die ersten Mitglieder des Faschingsvereins Kuckuck den Ratssaal des Sonneberger Rathauses. Ausgerechnet jenen Saal, in dem bereits am morgigen Nachmittag wieder der Stadtrat zusammentreten wird. Pünktlich um 11.11 Uhr marschierte schließlich der gesamte Verein um Präsident Sascha Reichenbacher ein und eröffnete den Rathaussturm mit einem dreifachen „Kuckuck Helau“.