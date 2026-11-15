Die närrische Zeit hat auch im Grabfeld Einzug gehalten – am Samstag um 11.11 Uhr rief der Behrunger Carnevalsverein (BCV) zum Sturm aufs Rathaus auf. „Ach Bürgermeister, sei gescheit, die Narren stehen längst bereit! Gib uns den Schlüssel, mach es kurz, sonst gibt’s hier einen Narrensturz!“, rief Obernarr Sebastian „Babo“ Schmidt aus den Reihen der angetretenen Karnevalisten dem Ortsoberhaupt zu. Timo Henß zierte sich etwas, doch letztlich gab er klein bei: „Ich seh schon, ihr seid nicht zu stoppen, da hilft kein Schimpfen und kein kloppen! Alleine bin ich doch zu schwach, ich öffne die Türen und gebe nach! Den Schlüssel überlass ich euch mit Freude, Ihr Narren regiert in Barnge ab heute.“ Verkündet wurde zudem das Motto für die neue Saison: „ Mie spenne net, mie senn vernetzt“, auf hochdeutsch „Wir spinnen nicht, wir sind vernetzt.