Da können sich Marcel Just, Matthias Schlegel, Burkhardt Kelber und Kai Truckenbrodt recken und strecken wie sie wollen – an den überdimensionalen Rathausschlüssel, den ihnen Oberbürgermeister André Knapp aus dem Fenster seines Dienstzimmers nach ihrem Einlassbegehr an einem Seil nur bis knapp über das Rathausportal herabgelassen hat, kommen sie nicht heran. So müssen sich die etwas ratlos auf der Rathaustreppe stehenden Präsidenten der vier Suhler Karnevalsvereine DCV, SCV Ikalla, SCC und ZCC etwas einfallen lassen, um an die lautstark eingeforderte Macht im Rathaus zu kommen. „Das gab’s noch nie in Suhl. Ein OB, der den Schlüssel nicht rausrückt und die Tür nicht aufschließt“, empören sich Gunter Hennig und René Saft, die das närrische Spektakel vor rund 300 Zuschauern auf dem Marktplatz mit flotten Sprüchen moderieren. Schließlich gelingt es, Hausmeister Holger mit einem passenden Schlüssel herbeizutelefonieren, um die Rathaustür zu öffnen. Zuvor hatten sich die Narren mit Musik, Tanz und jeder Menge guter Laune mit kleinen Zwischenstopps an gastronomischen Einrichtungen den Weg über den Steinweg zum Marktplatz gebahnt und viele Passanten mit ihrer Fröhlichkeit angesteckt.