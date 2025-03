Jubel, Trubel bei der närrischen Polizei: Die Gemeindekasse samt Schlüssel hatten die Ordnungshüter längst gekapert. Zum Rathaussturm am Samstag sollte die Schatzkiste vor aller Augen geöffnet werden. So ein Karneval ist schließlich teuer. Die Gemeinde sollte bluten. Doch – oh Schreck – der Schlüssel wollte nicht passen. Das Schloss war viel zu klein. Die Polente war ratlos. Der Scholles am Fenster im Obergeschoss seines „Palastes“ in Floh feixte.