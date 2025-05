Die Umstrukturierung im Zella-Mehliser Rathaus geht flott voran und damit das Stühlerücken in den wechselnden Fachbereichen weiter, was aktuell den Fachbereich Soziales, Sport, Tourismus und Freizeit von Annika Ansorg und ihrem Team betrifft. Anfang Juli sollen die Bereiche im Rathaus laut Bürgermeister Torsten Widder komplett aufgestellt sein. Dazu zähle auch der Kommunale Ordnungsdienst, für den im Mai bereits ein neuer Kollege seinen Dienst angetreten hat. Im Juni kommen weitere zwei sowie einer in der Stabstelle Wirtschaftsförderung hinzu, sodass die neuen Mitarbeiter künftig mit dazu beitragen können, „dem leidigen Thema Vandalismus und Zerstörungswut besser begegnen zu können“, so Torsten Widder. „Wir werden uns mit den neuralgischen Punkten beschäftigen und den Weg zum Landesdatenschutz für eine effektive Videoüberwachung suchen“, kündigte er in einem Gespräch erneut an. Dies solle zur Beruhigung in der Stadt beitragen und „die Kosten, die wir für solche Attacken aufbringen müssen, senken“, sagte er. Immer wieder sorgte in der Vergangenheit blinde Zerstörungswut, die sich zum Beispiel in angekokelten Sitzgruppen zeigt oder sich gegen Straßenlaternen oder Mülleimer richtet, für Ärger und erhebliche Aufwendungen für Reparaturen.