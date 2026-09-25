Die massiven Kostensteigerungen bei zwei öffentlichen Toiletten in Ilmenau könnten weitreichende Folgen für künftige Bau- und Investitionsprojekte der Stadt haben. Die im Stadtrat vertretenen Parteien haben sich am Donnerstag im Haupt- und Finanzausschuss darauf geeinigt, ein Frühwarnsystem zu entwickeln, mit dem Risiken, Folgekosten und mögliche Fehlentwicklungen bei städtischen Projekten künftig früher erkannt und politisch diskutiert werden können. Grundlage der Diskussion im Ausschuss war eine Beschlussvorlage der Wählergemeinschaft Pro Bockwurst. Auch CDU/FDP und SPD/grünes Bürgerbündnis hatten Vorschläge ausgearbeitet.