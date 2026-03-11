Lange, für viele Bürger zu lange, hielt sich die Stadtverwaltung Suhl an die aus Corona-Zeiten stammenden stringenten Zugangsregelungen zum Neuen Rathaus und damit auch zum Bürgeramt. Noch bis vor einem Jahr – und damit vier Jahre nach Ende des Corona-Desasters – prangten an der Tür des neuen Rathauses die Schilder: „Bitte Abstand halten“ und „ Zutritt nur mit Termin“. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes verglichen die Namen der Einlassbegehrenden mit einer Liste der Online-Terminvereinbarungen. Fand sich dort kein passender Eintrag, wurden die Besucher in mehr oder weniger barschen Ton abgewiesen. Man hatte sich, so schien es, gut eingerichtet mit den Corona-Regelungen im Suhler Rathaus. Offiziell freilich begründete der Oberbürgermeister die Praxis der vorher zwingend erforderlichen Online-Terminvereinbarungen mit einer besseren Vorbereitung der Mitarbeiter auf das jeweiligen Bürgeranliegen und kürzeren Wartezeiten vor Ort.