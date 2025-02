Konnten in der Zeit vor Corona die Bürger während der Öffnungs- und Sprechzeiten im Neuen Rathaus jederzeit mit ihren Anliegen im Bürgeramt, in der KfZ-Zulassungsstelle, im Sozialamt oder anderen Ämtern vorsprechen, so wird ihnen seit 2021 ein Zutritt zum Rathaus nur noch mit einem vorher vereinbarten Termin gewährt. Diese Terminvereinbarung ist online über die Internetseite der Stadt möglich. Wer keinen Termin hat, wird bereits am Empfangstresen vom Wachpersonal mit Verweis auf die geltende Regelung abgewiesen.