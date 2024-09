Rathaus Sonneberg: Wieder durch die richtige Tür

Offene Türen und ein neues Servicefenster gleich links in der Eingangshalle erwarten die Besucher des Sonneberger Rathauses ab sofort. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Nach langer Schließzeit können die Bürger seit Dienstag wieder direkt über das Hauptportal am Bahnhofsplatz in ihr Rathaus hineinkommen. Hier finden sie dann gleich einen ersten Ansprechpartner am Empfang, der sich um ihre Anliegen kümmert beziehungsweise Auskunft über den richtigen Ansprechpartner geben kann. An einer sogenannten „Happy or not-Stele“ wird zudem über ein Tablet mit Smileys die Zufriedenheit mit der Innenstadt abgefragt – jeder kann sich beteiligen. Zusätzlich informieren zwei Bildschirme im Foyer über die jeweils nächsten Veranstaltungen in der Spielzeugstadt. Bereits am Dienstagmorgen wurde das Hauptportal von der Bevölkerung rege genutzt, zum Beispiel für diverse Behördengänge.