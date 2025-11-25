Rathaus Sonneberg: Weihnachtsbeleuchtung fällt deutlich dezenter aus

Dezentere Beleuchtung als in den Jahren zuvor

Stark gelitten hat zudem die im Keller gelagerte Weihnachtsdekoration des Rathauses. „Die Lichterketten für die Adventsfenster-Beleuchtung wurden so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass sie nicht mehr verwendet werden können“, informiert Hauptamtsleiter Michael Kraus. Der große Herrnhuter Stern in Rot und Gelb ist beschädigt und wird also in diesem Jahr nicht vor dem Haupteingang des Rathauses leuchten.