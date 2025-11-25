Rathaus Sonneberg: Weihnachtsbeleuchtung fällt deutlich dezenter aus

Mittlerweile sind sowohl die Stromversorgung als auch die kaputte Glasfaserverbindung für Archiv, Stadion und Feuerwehr Sonneberg-Mitte wieder im Lot.
Beim Sonneberger Rathausbrand vom 17. November sind glücklicherweise keine Personen zu schaden gekommen. Allerdings hat die Weihnachtsdeko stark gelitten.
Momentan noch außer Betrieb ist der Fahrstuhl im Rathaus. Wegen fehlender Ersatzteile ist zurzeit noch nicht absehbar, wann dieser wieder repariert sein wird. Die Stadtverwaltung wird umgehend informieren, sobald dies der Fall ist.
Stark gelitten hat zudem die im Keller gelagerte Weihnachtsdekoration des Rathauses. „Die Lichterketten für die Adventsfenster-Beleuchtung wurden so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass sie nicht mehr verwendet werden können“, informiert Hauptamtsleiter Michael Kraus. Der große Herrnhuter Stern in Rot und Gelb ist beschädigt und wird also in diesem Jahr nicht vor dem Haupteingang des Rathauses leuchten.
Das betrifft auch den sonst üblichen Sternenschweif, der für die kommende Weihnachtssaison ersetzt werden muss. Die festliche Beleuchtung muss also notgedrungen in diesem Jahr wegen des Brandgeschehens deutlich dezenter ausfallen als üblich.
Seit Montag leuchten die von einer externen Firma angebrachten Lichterketten an der Nordmanntanne auf dem Bahnhofsplatz und an den Bäumen drum herum. Vorige Woche haben Bauhofmitarbeiter bereits die ersten Weihnachtsmarkt-Hütten platziert.
Von Donnerstag, 11. bis Sonntag, 14. Dezember, wird dann direkt vor dem Rathaus mit kulinarischer Vielfalt, weihnachtlichen Klängen und natürlich dem Sonneberger Christkind das Fest eingeläutet.