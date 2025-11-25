 
Rathaus Sonneberg Weihnachtsbeleuchtung fällt deutlich dezenter aus

Beim Sonneberger Rathausbrand vom 17. November sind glücklicherweise keine Personen zu schaden gekommen. Allerdings hat die Weihnachtsdeko stark gelitten.

Rathaus Sonneberg: Weihnachtsbeleuchtung fällt deutlich dezenter aus
1
Die Aufbauten für den Weihnachtsmarkt in Sonneberg sind in vollem Gange. Lediglich die Beleuchtung des Rathauses wird in diesem Jahr nicht so üppig ausfallen, weil diese bei einem Brand in der vorigen Woche beschädigt wurde. Foto: C. Heinkel

Mittlerweile sind sowohl die Stromversorgung als auch die kaputte Glasfaserverbindung für Archiv, Stadion und Feuerwehr Sonneberg-Mitte wieder im Lot.

Am vergangenen Wochenende konnte die Glasfaserverbindung wiederhergestellt werden: D.h. Stadion, Stadtarchiv und Feuerwehr Sonneberg-Mitte sind wieder am Netz. Foto: C. Gärtlein

Momentan noch außer Betrieb ist der Fahrstuhl im Rathaus. Wegen fehlender Ersatzteile ist zurzeit noch nicht absehbar, wann dieser wieder repariert sein wird. Die Stadtverwaltung wird umgehend informieren, sobald dies der Fall ist.

Dezentere Beleuchtung als in den Jahren zuvor

Stark gelitten hat zudem die im Keller gelagerte Weihnachtsdekoration des Rathauses. „Die Lichterketten für die Adventsfenster-Beleuchtung wurden so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass sie nicht mehr verwendet werden können“, informiert Hauptamtsleiter Michael Kraus. Der große Herrnhuter Stern in Rot und Gelb ist beschädigt und wird also in diesem Jahr nicht vor dem Haupteingang des Rathauses leuchten.

Unsere Empfehlung für Sie

Rathaus Dienstag geschlossen: Sonneberg – 60 Feuerwehrleute löschen Kellerbrand in Rathaus – Einsatz beendet

17.11.2025 20:40 Rathaus Dienstag geschlossen Sonneberg – 60 Feuerwehrleute löschen Kellerbrand in Rathaus – Einsatz beendet

Ein Brand im Rathaus. Das gibt es wahrlich nicht alle Tage. Einen solchen brachten die Einsatzkräfte der Sonneberger Feuerwehr am Montagvormittag, 17. November, unter Kontrolle.

Das betrifft auch den sonst üblichen Sternenschweif, der für die kommende Weihnachtssaison ersetzt werden muss. Die festliche Beleuchtung muss also notgedrungen in diesem Jahr wegen des Brandgeschehens deutlich dezenter ausfallen als üblich.

Unsere Empfehlung für Sie

Sonneberg: Nach Brand rollen Amtsgeschäfte wieder an

19.11.2025 12:29 Sonneberg Nach Brand rollen Amtsgeschäfte wieder an

Die Stromversorgung des Sonneberger Rathauses ist wieder intakt, nur einzelne Außenstellen sind noch beeinträchtigt.

Seit Montag leuchten die von einer externen Firma angebrachten Lichterketten an der Nordmanntanne auf dem Bahnhofsplatz und an den Bäumen drum herum. Vorige Woche haben Bauhofmitarbeiter bereits die ersten Weihnachtsmarkt-Hütten platziert.

Unsere Empfehlung für Sie

Sonneberg: Einladung zum Schlemmen

20.11.2025 06:00 Sonneberg Einladung zum Schlemmen

Der Bahnhofsplatz wandelt sich im Dezember zum Weihnachtsmarkt. Vier Tage ist Gelegenheit, sich einzustimmen aufs Fest.

Von Donnerstag, 11. bis Sonntag, 14. Dezember, wird dann direkt vor dem Rathaus mit kulinarischer Vielfalt, weihnachtlichen Klängen und natürlich dem Sonneberger Christkind das Fest eingeläutet.