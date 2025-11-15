Wer hier den schönsten Schlüssel hat, darüber ließe sich trefflich streiten. In manchen Orten funkelt das gute Stück wie frisch aus der Schatzkammer, andernorts steckt in ihm mehr Geschichte als Glanz. Vielleicht wurde er schon hundert Mal übergeben, vielleicht trägt er kleine Macken aus alten Sessionen. Und wer weiß – wenn die Schlüssel erzählen könnten, würden sie wohl von durchfeierten Rathausnächten, närrischen Schwüren und manch spontanem Tanz mit dem Bürgermeister berichten.