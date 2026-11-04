London - Darts-Legende Phil Taylor rät Weltmeister Luke Littler, mehr Turniere zu spielen. "Er sollte einfach mehr Turniere spielen. Ich weiß, dass ihm die Zuschauer momentan ein bisschen zusetzen. Aber daran muss er sich gewöhnen", sagte der 66-jährige Engländer der "Sport Bild". "Denn ich glaube, das gilt in jedem Sport: Je mehr du dich darüber beschwerst, desto schlimmer werden es die Leute machen. Ich glaube, dass die Zuschauer ihm dann erst recht noch mehr Sprüche drücken werden", sagte der Rekordweltmeister.