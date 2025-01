Erfurt (dpa/th) - Kurz vor der Zeugnisausgabe klingelt das Kinder- und Jugendsorgentelefon in der Regel besonders häufig. "Leider ist es nicht für alle Kinder und Jugendlichen einfach, nach der Zeugnisausgabe Zuhause in die Ferien zu starten", sagte Familien- und Jugendministerin Katharina Schenk (SPD). Sie verwies daher vor der Ausgabe der Halbjahreszeugnisse am Freitag auf die Unterstützung durch das Kinder- und Jugendsorgentelefons.