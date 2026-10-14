Die niedrigeren Temperaturen sorgten dafür, dass die Kraniche von der Ostseeküste aus in Richtung Südwesten zu ihren Winterquartieren aufbrechen. Durch das Hochdruckwetter könnten sie "von Osten nach Westen mitsegeln". Die Tiere seien den Angaben nach mit einer Geschwindigkeit von rund 70 Kilometern pro Stunde unterwegs und versuchten, innerhalb eines Tages den Marne-Stausee in Nordfrankreich zu erreichen. Auf ihrem Weg überflögen sie Hessen, einige legten dort auch eine Zwischenrast ein.