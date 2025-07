Der betroffene Richter arbeitet derzeit nicht am Verwaltungsgericht, sondern ist am Thüringer Justizministerium beschäftigt. Die Abordnung gehe noch bis Ende 2026, sagte der Präsident des Verwaltungsgerichts, Michael Obhues, auf Anfrage. Der Mann war in der Vergangenheit auch für Asylverfahren zuständig, wurde aber bereits vergangenes Jahr einer anderen Kammer zugeteilt.