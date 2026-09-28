Sportlich lief das Spiel der Fußball-Kreisoberliga Westthüringen am Samstag auf einen Sieg des ESV Lok Gotha hinaus, der gegen den FC Eisenach mit 4:2 führte. Doch die sportliche Seite trat wegen eines anderen Ereignisses in den Hintergrund. Die „Thüringer Allgemeine“ berichtet davon, dass „diffamierende Affenlaute zu hören“ waren, „die offensichtlich gegen einen jungen dunkelhäutigen Eisenacher Spieler gerichtet waren“. Fußball sei dann nicht mehr das Wichtigste gewesen.