Schon Wochen ist die Stimmung in Erfurt im Sommer 1975 aufgeheizt und gereizt, als sich all das Gerede, all die Gerüchte und all die Halbwahrheiten, die damals in der Stadt umher wabern, Mitte August in einer Hetzjagd entladen, die die Staatssicherheit später als „Zusammenrottung“ beschreiben wird. Anlass, aber eben nicht die Ursache, für diese Ausschreitungen ist ein Vorfall auf einem Volksfest auf dem Domplatz der damaligen DDR-Bezirksstadt, am 10. August.