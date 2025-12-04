Rassismus-Debatte Weihnachtsmarkt streicht Namen "Lumumba" für Kakao mit Rum

Die Stadt Frankfurt hatte den Standbetreibern des Weihnachtsmarktes bereits im vergangenen Jahr dringend empfohlen, den Namen "Lumumba" nicht mehr zu verwenden. Der Aufruf habe damals Wirkung gezeigt, erklärte eine Sprecherin der Frankfurter Tourismus und Congress GmbH auf Anfrage. In diesem Jahr gebe es keinen Stand, der Getränke unter diesem Namen anbietet.