München (dpa/lby) - Wegen ihres Kopftuchs soll eine Frau in einem Bus in München rassistisch beleidigt und geschlagen worden sein. Eine 41 Jahre alte Frau und ihr 54-jähriger Begleiter beleidigten die 27-Jährige nach Polizeiangaben am Samstag im Streit um einen Sitzplatz. Zudem habe die 41-Jährige die junge Frau geschlagen.