Helena Luise Kirste aus Dermbach hat aktuell 14 Kaninchen der Rasse „Zwergwidder rhönfarbig“. Und „die haben alle Namen“, wie die Neunjährige sagt – und sogleich aufzählt: „Flöckchen, Wednesday, Schmutzi (weil der sich immer so schmutzig gemacht hat), Blue...“ Aber das wichtigste Tier im Stall ist zweifelsohne Rammler Hoppel, weil er für Nachwuchs sorgt. Er ist quasi der Vater ihrer Zucht, mit der sie vor zwei Jahren begonnen – und dabei offensichtlich alles richtig gemacht hat.