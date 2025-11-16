Mit seinem Kumpel war Paul Eck aus Oberschönau nach Seligenthal gekommen. Er wollte wissen, wie seine Kaninchen abgeschnitten haben. Der Jugendliche züchtet Sallander – eine mittelgroße Kaninchenrasse aus den Niederlanden, die durch Kreuzung von Thüringer- und Chinchilla-Kaninchen entstanden ist. Alle vier seiner Tiere hatten ein „sehr gut“ erhalten. Paul Eck freute sich und kommentierte: „Gute Zucht – ich bin zufrieden.“