In der Rhönlandscheune am Lindig in Dermbach kamen die Rassegeflügelzüchter des Kreisverbandes Bad Salzungen am vergangenen Sonntag zu ihrer Jahreshauptversammlung zusammen. Dabei wurde deutlich, dass das Vereinsleben vor allem von den engagierten Ortsvereinen getragen wird, die mit großem ehrenamtlichem Einsatz Ausstellungen, Treffen und traditionelle Veranstaltungen organisieren und damit das kulturelle Leben der Region bereichern.