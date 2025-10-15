Im Herbst ist auch die Zeit für Rassegeflügelschauen. Grund dafür: Der Herbst bietet eine angenehme und gemütliche Atmosphäre und wird auch mit Lichtern und festlicher Stimmung assoziiert. Für die Züchter sind Schauen natürlich immer eine tolle Gelegenheit, ihre Zuchtergebnisse zu präsentieren und sich mit der „Konkurrenz“ auszutauschen und eben auch zu sehen, ob die eigenen Tiere im Vergleich mit denen anderer Züchter eine gute Figur abgeben.