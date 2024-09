Rassegeflügelschau: 731 Tiere in Meiningen zu bestaunen

Auch in diesem Jahr wird in Meiningen die Groß- und Wassergeflügelschau durchgeführt. Mit dieser Schau in der 32. Auflage wird traditionell die neue Schausaison der Rassegeflügelzüchter im Freistaat Thüringen eingeleitet. So auch in diesem Jahr. Dafür werden gerade in diesen Tagen die großen Gänsekäfige und etwas kleineren Entenkäfige in der Eberhard-Gundelwein-Ausstellungshalle am Wasunger Tor in Meiningen aufgebaut. Mit 731 Tieren konnte das Meldeergebnis vom letzten Jahr übertroffen werden. So präsentieren sich wieder 215 Gänse und 516 Enten von 95 Ausstellern den Besuchern. Viele Tiere davon sind verkäuflich gemeldet und wechseln bestimmt ihren Besitzer.