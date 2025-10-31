Anders als seine Amtskollegen in den Nachbar-Freistaaten Sachsen und Bayern kennt man Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU) nur glatt rasiert. Zweifelsohne eine gute Voraussetzung für den Vororttermin, den er nun in Eisfeld wahrnahm: Bei einem Firmenevent des Rasierklingenherstellers Harry’s Feintechnik GmbH wurde den Mitarbeitern am Produktionsstandort die dritte Generation der Harry’s-Rasierer offiziell vorgestellt. Die Produktinnovation trägt den Namen „Harry’s Plus“. Zu diesem Anlass waren auch Andy Katz-Mayfield, John Butcher und Willie Johnson, die Mitgründer und Chefs von Mammoth Brands, eigens aus den USA angereist. Gemeinsam mit Geschäftsführer Florian Schebitz präsentierten sie den neuen Rasierer vor rund 400 Mitarbeitern und im Beisein den Ministerpräsidenten.