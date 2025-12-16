Raserunfall in der Stadt: Mit 180 km/h vor Polizei geflohen – Anklage wegen Mordes

Kempten (dpa/lby) - Nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei ist gegen einen 21-Jährigen Anklage wegen Mordes erhoben worden. Die Staatsanwaltschaft in Kempten wirft dem jungen Autofahrer vor, dass er am 23. August in Kaufbeuren mit bis zu 180 km/h durch das Stadtgebiet gerast sei, um einer Polizeikontrolle zu entgehen. Schließlich soll der Mann in ein entgegenkommendes Fahrzeug geprallt sein. Der 20-Jährige am Steuer dieses Fahrzeugs starb noch an der Unfallstelle, seine beiden Mitfahrer wurden verletzt.