Der Angeklagte wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft und wurde dem Gericht in Handschellen vorgeführt. Die Staatsanwaltschaft argumentiert in ihrer Anklage, dass der Angeklagte bewusst sowohl den Tod seines Beifahrers als auch den seines Opfers in Kauf genommen habe. Der 25-Jährige ließ über seine Verteidigung erklären, er schäme sich für seine Tat und drückte sein tiefes Bedauern und Beileid gegenüber den Eltern des Opfers aus, die als Nebenkläger in dem Prozess auftreten.