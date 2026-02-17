Raserei in der Stadt: Mit Tempo 180 auf der Flucht – Mordprozess nach Unfall

Kempten (dpa/lby) - Nach einer tödlichen Verfolgungsjagd mit der Polizei muss sich ein 21-Jähriger von Dienstag (9.00 Uhr) an wegen Mordes vor dem Landgericht Kempten verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, dass er am 23. August 2025 nachts in Kaufbeuren mit seinem Auto mit bis zu 180 km/h durch das Stadtgebiet gerast sei, um einer Polizeikontrolle zu entgehen. Schließlich soll der Mann mit dem Wagen in ein entgegenkommendes Fahrzeug geprallt sein. Der 20-Jährige am Steuer dieses Fahrzeugs starb noch an der Unfallstelle, seine beiden Mitfahrer wurden verletzt.