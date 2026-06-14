Rasenturnier in Westfalen Zverev nach "intensiver Woche" vor Turnier in Halle geehrt

Eine Woche nach seinem ersten Grand-Slam-Titel gefolgt von einer ausgiebigen Party in Paris wurde der 29-Jährige auf dem Centre Court der Terra Wortmann Open für seinen Triumph geehrt. "Es ist wunderschön zu sehen, dass so viele Menschen auf den Center Court gekommen sind, obwohl es kein Tennismatch gab, sondern einfach nur diese Ehrung", sagte der 29-Jährige und blickte auf anstrengende Tage nach seinem Sieg in Paris zurück.