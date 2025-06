Stuttgart - Tennis-Talent Justin Engel sorgt beim Rasenturnier in Stuttgart weiter für Aufsehen. Der 17 Jahre alte Nürnberger setzte sich im Achtelfinale überraschend mit 6:4, 6:4 gegen den an Position sieben gesetzten US-Amerikaner Alex Michelsen durch und steht so erstmals in seiner noch jungen Karriere in einem Viertelfinale auf der ATP-Tour. In der Runde zuvor hatte er den australischen Qualifikanten James Duckworth bezwungen.