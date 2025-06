Gegen seinen möglichen Viertelfinal-Gegner Fritz hatte Zverev zuletzt im Endspiel von Stuttgart bereits die fünfte Niederlage in Serie kassiert. Ein weiterer potenzieller Viertelfinal-Gegner ist der Russe Daniil Medwedew. Allerdings kam Zverev in Wimbledon noch nie über das Achtelfinale hinaus. An Position eins in der oberen Hälfte ist der Italiener Jannik Sinner gesetzt.