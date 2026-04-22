Rasante Fahrt: Fahranfänger rast an Zivilstreife der Polizei vorbei

"Alles überholt, was sich in den Weg stellte"

Kurz bevor die Polizei den Fahrer anhalten wollte, habe der noch einmal richtig Gas gegeben, teilte der Sprecher mit. In einer Tempo-50-Zone sei der Fahranfänger mit 125 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen, innerorts habe er die Geschwindigkeit um 25 km/h überschritten. Mit einem hochmotorisierten Audi Q7 habe der Fahrer auf der Bundesstraße zwischen Kreuth und Rottach-Egern ein weiteres Mal beschleunigt, hieß es von der Polizei weiter - und trotz Überholverbot "alles überholt, was sich in den Weg stellte." Dabei habe er eine Spitzengeschwindigkeit von 136 Kilometern pro Stunde erreicht. Am Ortseingang von Rottach-Egern habe die Polizei die "rasante Fahrt" des 18-Jährigen gefahrlos beendet.