Rasante Fahrt: Fahranfänger rast an Zivilstreife der Polizei vorbei

Kreuth (dpa/by) - Mit 35 Studenkilometern zu viel auf dem Tacho hat ein 18 Jahre alter Fahranfänger eine Zivilstreife der Polizei überholt. Als "völlig losgelöst und von allen Verkehrsvorschriften befreit" beschreibt ein Polizeisprecher das Verhalten des Autofahrers am Mittwochabend auf der B307 bei Kreuth im oberbayerischen Kreis Miesbach. Jetzt soll der Mann, der erst seit vier Monaten seinen Führerschein hatte, Bußgelder in Höhe von rund 3.000 Euro zahlen. Zudem erwartet ihn ein mehrmonatiges Fahrverbot. Laut Polizei wird seine Probezeit verlängert. Seine Fahrtauglichkeit werde überprüft.