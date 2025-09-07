Flohmarkt und Flohzirkus. Mit Werbung wie dieser vor dem großen Hoftor in Heinrichs hat Claudia Schmidt Interessierte in ihr kleines Idyll gelockt. Flöhe gab es zwar keine, aber dafür unzählige Fundsachen, die die Hausbesitzerin auf langen Tischen verteilt hat – Bekleidung, Spielsachen, Übertöpfe. Und trotz der Vielzahl an Dingen, die sie auf diese Weise anderen Interessenten angeboten hat, versichert sie: „Das Haus ist noch lange nicht leer.“