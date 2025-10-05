Zu einer festen Größe im Veranstaltungskalender der Stadt Eisfeld (Landkreis Hildburghausen) gehört die Pilzausstellung. Am Wochenende nun gab es die 22. Auflage der Südthüringer Pilzausstellung sowie der 41. Kreispilzausstellung des Landkreises Hildburghausen. Zwischen 400 und 500 frisch gesammelte Pilzarten können hier jährlich unter dem Motto „Das verborgene Leben der heimischen Pilze erforschen“ bestaunt werden.