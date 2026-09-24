Obwohl um 1450 durch Johannes Gutenberg bereits der moderne Buchdruck erfunden wurde und Papier anstatt Pergament langsam Einzug hielt, nutzten die Kirchen noch die Herstellung von handgeschrieben Seiten. Für die Stadt Eisfeld sind heute fast keine Urkunden und Dokumente vor den großen Stadtbränden und Zerstörungen von 1601 und 1632 vorhanden. Im Museumsfundus befindet sich jedoch eine einzeln gerahmte Seite, ein Fragment, aus einer Graduale mit gregorianischer Quadratnotation von 1450. Ein Graduale (deutsch: Gradual) ist ein wichtiges Buch des katholischen Gottesdienstes, dass alle Gesänge für die heilige Messe enthält. Der Begriff leitet sich vom Graduale ab. Das ist der Gesang, der traditionell auf den Stufen (gradus) der Kanzel nach der ersten Bibellesung gesungen wurde.